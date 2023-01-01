Platform.sh عبارة عن منصة ويب شاملة للفرق الرشيقة. قم ببناء أسطول مواقع الويب الخاصة بك وتطويره وتوسيع نطاقه - دون أي استثمار في إدارة البنية التحتية. احصل على الاستضافة وCI/CD والتحديثات التلقائية والدعم العالمي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأكثر بكثير.

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