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Buildkite

Buildkite

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الموقع الإلكتروني: buildkite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Buildkite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ سير عمل CI/CD الذي تحلم به دون حدود للتزامن. يمكنك التوسع إلى ما لا نهاية من خلال جلب حاسوبك الخاص وسنتولى الباقي.

الموقع الإلكتروني: buildkite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Buildkite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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