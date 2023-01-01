WebCatalog

Encore

Encore

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الموقع الإلكتروني: encore.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Encore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Encore هو النظام الأساسي لتطوير الواجهة الخلفية الذي يعمل على أتمتة البنية الأساسية ليمنحك سير عمل أكثر بساطة - بدءًا من التطوير محليًا وحتى التوسع على AWS/GCP.

الموقع الإلكتروني: encore.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Encore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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