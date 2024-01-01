احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nethopper على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
كانت Nethopper رائدة في KAOPS، وهو إطار عمل هندسي للنظام الأساسي يركز على السحابة الأصلية GitOps لمساعدة فرق النظام الأساسي و DevOps على إطلاق منصات المطورين الداخلية الخاصة بهم، أو IDPs.
تتضمن إمكانات إطار عمل هندسة النظام الأساسي المرتكز على GitOps من Nethopper KAOPS ما يلي:
* أتمتة البنية التحتية
* خط أنابيب CI/CD للحاويات
* التسليم المستمر
* شبكات التطبيقات متعددة المجموعات / السحابية
* إدارة الأسرار
* إمكانية الملاحظة مع التنبيهات الاستباقية
* توثيق أفضل الممارسات.
باعتبارها منصة تتمحور حول Git0ps، فإن Nethopper KAOPS:
* جاهز للاستخدام الآن، كخدمة
* أتمتة المهام اليدوية والتشغيلية
* يزيد من إنتاجية المطور من خلال تسريع تطوير التطبيقات
* يعمل مع جميع توزيعات Kubernetes (EKS، AKS، GKE، OpenShift، - - --- Rancher، وما إلى ذلك) على جميع السحابات (الهجينة/متعددة السحابة)
* يستخدم ابتكارات الأقراص المضغوطة وGit للسرعة وخفة الحركة
* يوفر واجهة مستخدم موحدة وودية
فوائد كاوبس:
* نشر المزيد من ميزات التطبيق، بشكل أسرع
* زيادة الجودة والحوكمة
* تحسين الأمن
* انخفاض تكلفة التشغيل والعمالة
* تقليل الهدر/الإنفاق السحابي
* تقديم الدعم للسحابة الهجينة والحافة
* توفير إمكانية النقل السحابي (تجنب قفل موفر السحابة).
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