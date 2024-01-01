كانت Nethopper رائدة في KAOPS، وهو إطار عمل هندسي للنظام الأساسي يركز على السحابة الأصلية GitOps لمساعدة فرق النظام الأساسي و DevOps على إطلاق منصات المطورين الداخلية الخاصة بهم، أو IDPs. تتضمن إمكانات إطار عمل هندسة النظام الأساسي المرتكز على GitOps من Nethopper KAOPS ما يلي: * أتمتة البنية التحتية * خط أنابيب CI/CD للحاويات * التسليم المستمر * شبكات التطبيقات متعددة المجموعات / السحابية * إدارة الأسرار * إمكانية الملاحظة مع التنبيهات الاستباقية * توثيق أفضل الممارسات. باعتبارها منصة تتمحور حول Git0ps، فإن Nethopper KAOPS: * جاهز للاستخدام الآن، كخدمة * أتمتة المهام اليدوية والتشغيلية * يزيد من إنتاجية المطور من خلال تسريع تطوير التطبيقات * يعمل مع جميع توزيعات Kubernetes (EKS، AKS، GKE، OpenShift، - - --- Rancher، وما إلى ذلك) على جميع السحابات (الهجينة/متعددة السحابة) * يستخدم ابتكارات الأقراص المضغوطة وGit للسرعة وخفة الحركة * يوفر واجهة مستخدم موحدة وودية فوائد كاوبس: * نشر المزيد من ميزات التطبيق، بشكل أسرع * زيادة الجودة والحوكمة * تحسين الأمن * انخفاض تكلفة التشغيل والعمالة * تقليل الهدر/الإنفاق السحابي * تقديم الدعم للسحابة الهجينة والحافة * توفير إمكانية النقل السحابي (تجنب قفل موفر السحابة).

الموقع الإلكتروني: nethopper.io

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