قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

CloudCasa عبارة عن خدمة نسخ احتياطي واسترداد وDR وترحيل من Kubernetes للتطوير وDevOps وهندسة الأنظمة الأساسية وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم AKS وجميع توزيعات Kubernetes الرئيسية الأخرى والخدمات المُدارة بما في ذلك EKS وGKE وRed Hat OpenShift. باستخدام CloudCasa، يمكنك أيضًا إدارة عمليات التثبيت الاحتياطية الحالية لـ Velero مركزيًا عبر مجموعات متعددة وموفري الخدمات السحابية. ما عليك سوى تثبيت الوكيل على مجموعاتك والسماح لـ CloudCasa بالقيام بكل العمل الشاق لحماية وموارد مجموعتك والبيانات المستمرة من الأخطاء البشرية والانتهاكات الأمنية وفشل الخدمة، مما يوفر استمرارية الأعمال والامتثال الذي يتطلبه عملك.

الموقع الإلكتروني: cloudcasa.io

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