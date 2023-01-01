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Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

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الموقع الإلكتروني: cloud.redhat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Red Hat Hybrid Cloud Console على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد Red Hat® Cloud Services الفرق على التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لهم - التطوير السريع للتطبيقات ونشرها وتطويرها - بينما يقوم الخبراء الموثوق بهم بإدارة البنية التحتية. يمكنك الوصول إلى عروض السحابة في وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid Cloud - مفتاحك لتحديث أعمالك وتقليل التكاليف والبناء بمزيد من الحرية.

الموقع الإلكتروني: cloud.redhat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Red Hat Hybrid Cloud Console. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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