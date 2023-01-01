يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Red Hat Hybrid Cloud Console على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تساعد Red Hat® Cloud Services الفرق على التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لهم - التطوير السريع للتطبيقات ونشرها وتطويرها - بينما يقوم الخبراء الموثوق بهم بإدارة البنية التحتية. يمكنك الوصول إلى عروض السحابة في وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid Cloud - مفتاحك لتحديث أعمالك وتقليل التكاليف والبناء بمزيد من الحرية.

الموقع الإلكتروني: cloud.redhat.com

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