دعم الأتمتة الذكية بالفعل. تساعد Cohere فرق CX على حل التذاكر بشكل أسرع مع تقليل التكاليف، مما يؤدي إلى وكلاء أكثر سعادة وعملاء راضين.

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