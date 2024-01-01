Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Meya

Meya

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meya.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meya is a customer experience (CX) automation platform that helps organizations better serve their customers via conversational interfaces on websites, mobile apps and more. Meya’s cloud-based platform reduces operational costs and expands capabilities while creating high quality, personalized customer experiences.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: meya.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

قد يعجبك أيضًا

MindBehind

MindBehind

mindbehind.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Cohere

Cohere

cohere.io

Espressive

Espressive

espressive.com

Twixor

Twixor

twixor.com

Landbot

Landbot

landbot.io

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Drift

Drift

drift.com

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.