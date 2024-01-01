MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: mindbehind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MindBehind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.