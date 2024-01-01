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MindBehind

MindBehind

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mindbehind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MindBehind على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سهلة الاستخدام تساعد على تحسين تجربة العملاء. يمكن إضافة Chatbots أو المساعدين الافتراضيين المصممين باستخدام MindBehind إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook Messenger وWhatsApp، وقريبًا جدًا للمساعدين الأذكياء مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: mindbehind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MindBehind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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BotStar

botstar.com

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chatfuel.com

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Gallabox

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CodeBaby

codebaby.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Snaptravel

Snaptravel

snaptravel.com

Facebook Pay

Facebook Pay

pay.facebook.com

AIPEX

AIPEX

aipextech.com

Tellephant

Tellephant

tellephant.com

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