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WebCatalog

Conversed.ai

Conversed.ai

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: conversed.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Conversed.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Through our conversational AI PaaS platform we design, develop & optimize chat bots & voice bots to automatically answer questions & request from employees, drive business goals through conversational commerce, and automate customer care. Our chatbots run on our clients’ website or app, on Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams or any other chat or voice platform. After having developed an AI driven chat or voice solution for the platforms of choice, we help our clients optimize the performance of the bot towards the highest employee satisfaction, maximum return on investment or biggest cost saving.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: conversed.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Conversed.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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