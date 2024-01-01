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CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة ولاء العملاء والإيرادات.

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الموقع الإلكتروني: cbot.ai

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