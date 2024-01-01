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CBOT

CBOT

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الموقع الإلكتروني: cbot.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CBOT على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة ولاء العملاء والإيرادات.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: cbot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBOT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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botstar.com

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chatfuel.com

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Gallabox

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