بدائل - CBOT
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ChatBot
chatbot.com
قم بأتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام ChatBot ولا تفوت أبدًا فرصة البيع أو مساعدة عملائك. قم ببناء روبوتات الدردشة الخاصة بك من الصفر، دون الحاجة إلى مهارات تقنية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Botmake
botmake.io
أداة إنشاء روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي بسيطة للغاية ونظيفة للغاية لموقعك على الويب. يمكنك بسهولة إنشاء برنامج chatbot بدون برمجة
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
BotStar
botstar.com
اكتشف المزيد من الطرق للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت من خلال الدردشة المباشرة السلسة مع حل chatbot. احصل على BotStar مجانًا اليوم!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
SnatchBot
snatchbot.me
أنشئ روبوتات محادثة ذكية للمراسلة متعددة القنوات على منصتنا الثورية. يزيل SnatchBot التعقيد ويساعدك على بناء أفضل تجربة لروبوتات الدردشة لعملائك. نحن نقدم ميزات إدارية قوية وأمانًا على مستوى المؤسسات للامتثال للتفويضات التنظيمية.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free عبارة عن منصة مشاركة العملاء حائزة على جوائز والتي تربطك بسرعة وسهولة مع عملائك على القنوات الرقمية بما في ذلك الدردشة المباشرة والدردشة الصوتية والمرئية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وFacebook وWhatsApp for Business والمزيد. مثالية للشركات الصغيرة.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
cogram
cogram.com
ضاعف إنتاجيتك مع زميل عمل ذكي لفريقك. يستخدم Cogram الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات الافتراضية، وتتبع عناصر الإجراء، وأتمتة المهام النهائية، مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وأمانها.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
مساعد تسويق يعمل بالذكاء الاصطناعي الكل في واحد يشبه الإنسان، يقوم بإنشاء الصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو الترويجية والإعلانات والنسخ التسويقية والرسومات ورسائل البريد الإلكتروني والتعليقات الصوتية ومشاركات المدونات والفنون والمزيد
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Py...
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي ...
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على ...
Gladly
gladly.com
قم بتحويل خدمة العملاء الخاصة بك بكل سرور. يعمل برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصنف رقم 1 لدينا على توفير التكاليف وتعزيز الإيرادات وتمكين الوكلاء من تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة استثنائية.
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
Dixa
dixa.com
يحظى برنامج خدمة العملاء متعدد القنوات من Dixa بثقة العلامات التجارية التي تحب عملائها، ويوفر أفضل تجربة للوكلاء والعملاء على حدٍ سواء.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna هو مساعد إغلاق افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركات العناوين! إنها ذكية وواسعة الحيلة ومتشوقة دائمًا للمساعدة: * خدمة العملاء: إجابات للأسئلة العامة والأسئلة المحددة للملفات على مدار 24/7/365 لـ Resware وSoftPro وRamQuest. * إدخال الطلب: فتح طلبات جديدة في نظام إنتاج برنامج عنوان Resware، ...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines هي شركة رائدة في إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على إنشاء أشخاص رقميين متحركين بشكل مستقل يمكّنون المؤسسات من إعادة تصور تجارب العملاء في العوالم الرقمية اليوم والعوالم الرقمية. Soul Machines هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تقنية Digital Brain and Autonomous Animatio...
Slang.ai
slang.ai
لا ينبغي أن يكون الاتصال بشركة ما تجربة محبطة. مع الذكاء الاصطناعي، هناك طريقة أفضل. ولهذا السبب أنشأنا Slang.ai. مهمتنا هي تحويل الهاتف إلى قناة مخصصة وفعالة وممتعة. قم بالإعداد خلال 30 دقيقة أو أقل ودع الكونسيرج الافتراضي الخاص بـ Slang.ai يساعدك على تقديم تجربة مخصصة وممتعة للعملاء. لا تفوت مكال...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة ...
Posh AI
posh.ai
Posh هي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثة مدعومة بالمشروع انبثقت من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018. نحن ملتزمون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتسريع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية، وتحويل كيفية خدمة مجتمعاتها وموظفيها....
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx هو منتج قائم على السحابة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لأتمتة التفاعلات مع العملاء والموظفين. توفر تقنية IVA الخاصة بها خدمة سريعة وسهلة وشخصية من خلال إمكانات التعرف على الصوت والمراسلة الرقمية الرائدة في الصناعة، مما يخلق تفاعلات إيجابية تؤدي ...
Mehery
mehery.com
مهيري هي شركة شابة عمرها عام واحد تعمل على بناء الحلول في الفضاء الرقمي. تم تأسيسها من قبل فريق من التكنوقراط والتقنيين الذين يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد عن 100 عام ولديهم خبرة واسعة في رقمنة أنظمة المؤسسات، ورحلات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، وبناء أنظمة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق وا...
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع ن...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento هو حل لأتمتة مراكز الاتصال يركز على المؤسسات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويضمن للشركات تحقيق نتائج أعمال ممتازة باستمرار عن طريق تقليل AHT، وخفض الوقت اللازم لتوفير التكاليف.
Brainwave
brainwave.so
تحسين عملك مع الذكاء الاصطناعي. أتمتة تفاعلات العملاء. تبسيط جمع العملاء المحتملين والجدول الزمني للاجتماعات.
Automatorr
automatorr.com
تشمل خدمات Automator ما يلي: * توظيف المواهب المتخصصة للأدوار الدائمة أو التعاقدية أو العرضية. * الاستشارة والاستشارة والتنفيذ في جميع مراحل تصميم الحلول وتنفيذها ودعمها. * نحن نقدم حلولاً برمجية مُدارة بالكامل تعمل على حل المشكلات الخاصة بالصناعة. يمكن نشر هذه الحلول في أيام، اقتصاديًا وتضمن عائدً...
Atomicwork
atomicwork.com
تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. نحن نساعدك على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أ...
Arcanum
arcanum.ai
تلتزم Arcanum بمساعدة الشركات على زيادة طاقتها بمقدار 10 أضعاف والتخفيف من المهام المتكررة بمساعدة مساعدي الذكاء الاصطناعي في المكاتب الخلفية Arcos وArchi. ومع التركيز على قيمة الأعمال، فإنهم متحمسون لجعل دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمرًا سهلاً وآمنًا ويمكن الوص...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice هي شركة تكنولوجيا CPaaS توفر حلول تقنية الذكاء الاصطناعي الآلية من خلال منصات سحابية قابلة للبرمجة. يتيح Plum Voice للعملاء الاختيار من بين مجموعة من وكلاء الصوت الافتراضيين الذكيين (IVAs) أو الحلول المخصصة - الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، والاستبيانات، ومعالجة الدفع، وما إلى ذلك - لأ...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI هو ما كان من المفترض أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التحادثي... تعمل منصتنا على مستوى المؤسسات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة، على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذين يقومون بالتحسين الذاتي. مهمتنا هي إزالة الغم...
Kait
kait.ai
KAIT التي تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي الكويتية (AI) هي أول منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. من خلال التكامل السهل مع قنوات التواصل الاجتماعي، يمكن لـ KAIT أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي من خدمة العملاء والتسويق والمبيعات.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
GPTConsole
gptconsole.ai
تساعد GPTConsole المطورين على إنشاء تطبيقات الويب/الهاتف المحمول وتنفيذ أتمتة الويب من خلال المطالبات. يقدم حزمة NPM يمكن للمطورين تثبيتها على أجهزتهم المحلية. نحن نطلق واجهة سطر الأوامر (CLI) ذات سياق لا نهائي وعاملين مستقلين للذكاء الاصطناعي.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI هي شركة SaaS مكرسة لإحداث تغيير جذري في سوق الأتمتة الفائقة من خلال BotzForce، منصة الأتمتة منخفضة التكلفة الخاصة بها. لقد قلبنا الطريقة القديمة لتوفير مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة عمليات المبيعات، ودعم العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة من الجيل التالي. تمكن منصة Bo...
bluecap.ai
bluecap.ai
إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع تخيل ملخصات قريبة من الوقت الفعلي، وتفعيل المهام السياقية وملء المعلومات ذات الصلة تلقائيًا ومدمجة بسلاسة في سير العمل لديك: Google Workspace، وMicrosoft 360، وSalesforce، وZoho، والمزيد.
Alltius
alltius.ai
Alltius عبارة عن منصة GenAI تعمل بسهولة على تشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. باستخدام Alltius، يمكنك إنشاء مساعدين ماهرين وآمنين ودقيقين للذكاء الاصطناعي يمكنهم مضاعفة المبيعات وتقليل تكاليف الدعم بنسبة 50% في أسابيع. رحلات الدعم والمبيعات الرقمية الحديثة معطلة. على الرغم من الاس...
VOCALLS
vocalls.ai
أتمتة أي تفاعل مع العملاء. VOCALLS عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة يعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال للحصول على تجربة عملاء مرتفعة توفر الأموال وتزيد الإيرادات. تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لإدارة تفاعلات العملاء المتكررة الوارد...
ChatrHub
chatrhub.com
هناك طريقة أفضل لخدمة عملائك. حلول قنوات متعددة بسيطة لكنها قوية لإشراك العملاء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ChatrHub عبارة عن قناة شاملة للذكاء الاصطناعي. chatbot وحل الوكيل المباشر. قم بدمج هواتفك ورسائلك النصية وأداة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في جه...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي...
babelforce
babelforce.com
babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورا...