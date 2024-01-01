بدائل - CBOT

babelforce

babelforce.com

babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورا...