تقدم Ideta منصة بدون تعليمات برمجية تسمح للشركات بإنشاء مساعدين محادثة بسهولة على العديد من قنوات الاتصال مثل صفحات الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية والمزيد عبر واجهة برمجة التطبيقات. الحل يجعل إنشاء روبوتات الدردشة واستخدام الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع. خدمات إيدياتا * منصة منشئ chatbot بدون كود * أداة لإدارة المجتمع * فريق في خدمتك لإنشاء مساعدي المحادثة الخاصين بك * دورة تدريبية لمدة 5 أيام حول موضوعات المحادثة وإنشاء الروبوت الأول الخاص بك القيمة المضافة لـ IDEATA منصة Ideta هي المنصة الوحيدة التعاونية ومتعددة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والقابلة للتطوير في SaaS (أو محليًا) والتي تتيح لك إنشاء روبوتات دردشة مخصصة ومتصلة ومتعددة القنوات ويمكن الوصول إليها. مراجع IDEATA * حسابات كبيرة مثل ESCP Business School، وAlinéa، وBiogroupe، وRennes Métropole، وOrange Océan، وBIC، وBrandt group... * الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تكييف خدماتها وأتمتتها في شكل محادثة وفقًا لـ Salesforce وGartner، يعتقد 77% من المستهلكين أن روبوتات الدردشة ستغير توقعاتهم للشركات في السنوات الخمس المقبلة، وستنفق 50% من الشركات على روبوتات الدردشة أكثر من إنفاقها على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في عام 2021.

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