WebCatalog
Recurai

Recurai

recurai.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recurai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل RecurAI على تمكين الشركات والأفراد من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المتقدمة دون عناء من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل PaLM وGPT في منصة موحدة. من خلال التكوين منخفض التعليمات البرمجية وحزم SDK القوية، يزود RecurAI المطورين بالأدوات اللازمة لبناء تجارب محادثة مخصصة تجذب المستخدمين وتسعدهم، مما يؤدي إلى نجاح العلامات التجارية والمشاريع على حدٍ سواء.

الموقع الإلكتروني: recurai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recurai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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