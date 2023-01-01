يعمل RecurAI على تمكين الشركات والأفراد من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المتقدمة دون عناء من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل PaLM وGPT في منصة موحدة. من خلال التكوين منخفض التعليمات البرمجية وحزم SDK القوية، يزود RecurAI المطورين بالأدوات اللازمة لبناء تجارب محادثة مخصصة تجذب المستخدمين وتسعدهم، مما يؤدي إلى نجاح العلامات التجارية والمشاريع على حدٍ سواء.

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