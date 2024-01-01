Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Aimylogic

Aimylogic

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: aimylogic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aimylogic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

A simple visual AI-powered bot builder Aimylogic is a platform for natural language communication for SMBs, whereby over 60.000 users have created thousands of skills for voice assistants and chatbots at the touch of a button. Even non-developers can create a skill or a smart bot using Aimylogic.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: aimylogic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aimylogic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

قد يعجبك أيضًا

Hansei

Hansei

hansei.app

Aqua Voice

Aqua Voice

withaqua.com

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

MindBehind

MindBehind

mindbehind.com

Kindly

Kindly

kindly.ai

TalkBerry

TalkBerry

talkberry.ai

Ideta

Ideta

ideta.io

Instabot

Instabot

instabot.io

evmux

evmux

evmux.com

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

DataLang

DataLang

datalang.io

Flyx

Flyx

app.flyx.ai

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.