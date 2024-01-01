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Hyro is connecting the world, thousands of AI-powered conversations at a time. As the #1 Adaptive Communications company, we’re turning complex data into simple dialogue with natural language automation and computational linguistics. Enterprises across the U.S., including Baptist Health, Mercy Health and Rent.com, trust Hyro to replace their rigid, intent-based chatbots and IVR systems with adaptive conversational experiences that are simple, fast and scalable. Our vision is to automate digital interactions in any conversational setting, 24/7, so that companies can communicate easily, convert more, and collect actionable customer insights along the way.

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