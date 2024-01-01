بدائل - Hyro

Cognigy

cognigy.com

تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاص...