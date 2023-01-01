أهم عناوين الأخبار ومقاطع الفيديو والتعليقات من Newsmax.com التي تغطي السياسة والبيت الأبيض والكونغرس وهوليوود. أخبار الولايات المتحدة التي يمكنك الوثوق بها فيما يتعلق بالصحة والتمويل الشخصي والإيمان وقضايا الحرية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: newsmax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Newsmax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.