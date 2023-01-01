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Drips

Drips

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: drips.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Drips على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Drips AI-powered platform helps brands engage with prospects and customers through Conversational Texting® and calling. Backed by a unique natural language processing model, we leverage human-like messaging to break through the noise, capture intent and drive meaningful outcomes.

الموقع الإلكتروني: drips.com

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