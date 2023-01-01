يعمل Quickchat AI على تمكين الشركات من إنشاء مساعدين ذكاء اصطناعي متعددي اللغات مدعومين بنماذج ذكاء اصطناعي توليدية مثل GPT‑3. بفضل نظامنا الأساسي الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية وعمليات التكامل القوية، يمكن للشركات إنشاء واجهات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وربطها بأي موقع ويب أو منتج أو تطبيق أو لعبة أو جهاز ذكي.

الموقع الإلكتروني: quickchat.ai

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