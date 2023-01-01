WebCatalog
Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quickchat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل Quickchat AI على تمكين الشركات من إنشاء مساعدين ذكاء اصطناعي متعددي اللغات مدعومين بنماذج ذكاء اصطناعي توليدية مثل GPT‑3. بفضل نظامنا الأساسي الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية وعمليات التكامل القوية، يمكن للشركات إنشاء واجهات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وربطها بأي موقع ويب أو منتج أو تطبيق أو لعبة أو جهاز ذكي.

الموقع الإلكتروني: quickchat.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quickchat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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