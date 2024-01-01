Mona

Mona

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: monalabs.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mona على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكّن حل المراقبة الذكي من Mona الفرق من الحصول على رؤية كاملة لأداء بياناتك ونماذجك وعملياتك. قم بإبراز مشكلات الأداء وحلها تلقائيًا داخل عمليات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي أو عمليات الأتمتة الذكية لتجنب التأثيرات السلبية على كل من عملك وعملائك.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: monalabs.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mona. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

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V7

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Xledger

Xledger

xledger.net

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

Yookkan

Yookkan

yookkan.com

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