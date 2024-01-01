قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكّن حل المراقبة الذكي من Mona الفرق من الحصول على رؤية كاملة لأداء بياناتك ونماذجك وعملياتك. قم بإبراز مشكلات الأداء وحلها تلقائيًا داخل عمليات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي أو عمليات الأتمتة الذكية لتجنب التأثيرات السلبية على كل من عملك وعملائك.

الموقع الإلكتروني: monalabs.io

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