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Trooya

Trooya

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trooya.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trooya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trooya هو مركز اتصال سحابي لوسائل التواصل الاجتماعي يمكّنك من الرد على العملاء وحل مشكلاتهم وكسب حسن نيتهم.

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: trooya.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trooya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

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Raygun

Raygun

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Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

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Talkdesk

mytalkdesk.com

Omni Intelligence

Omni Intelligence

omniintelligence.online

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