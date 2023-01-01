تصحيح الأخطاء السحابية وإمكانية المراقبة لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك. يمكنك تقليل المخاطر وشحن المنتجات بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل استباقي عن طريق ترقية أجهزتك المستندة إلى Android وMCU باستخدام Memfault.

الموقع الإلكتروني: memfault.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Memfault. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.