Genymotion SaaS

محاكي أندرويد قوي للغاية! أجهزة Android الافتراضية المستندة إلى السحابة لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه!

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