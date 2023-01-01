Ruijie Cloud هي أداة قوية تسمح لك بنشر شبكتك اللاسلكية بسرعة في دقيقة واحدة فقط عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الأجهزة. يمكنك بسهولة إضافة الأجهزة وتعيين WiFi ومراقبة حالة الشبكة والهيكل والإنذار.

الموقع الإلكتروني: ruijienetworks.com

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