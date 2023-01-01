WebCatalog
YouMail

YouMail

youmail.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouMail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كيفية الحصول على الحماية من المكالمات غير المرغوب فيها، والبريد الصوتي المرئي الأكثر ذكاءً، والمساعدين الظاهريين، والأرقام الافتراضية على أجهزة iPhone وAndroid الخاصة بك باستخدام YouMail.

الموقع الإلكتروني: youmail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouMail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AudioAZ

AudioAZ

audioaz.com

Coding Ninjas

Coding Ninjas

codingninjas.com

Pushover

Pushover

pushover.net

Genymotion SaaS

Genymotion SaaS

cloud.geny.io

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

Blacktel

Blacktel

blacktel.io

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Exotel

Exotel

exotel.com

Citymapper

Citymapper

citymapper.com

MockUPhone

MockUPhone

mockuphone.com

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

CodeBaby

CodeBaby

codebaby.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية