المهمة الرئيسية هي برنامج قائمة المهام دون تعقيد. متوفر على جميع أجهزتك — Mac أو Windows أو Android أو iPhone — وهو جاهز في أي وقت تحتاج فيه إلى تحديث قائمتك أو متابعة يومك.

الموقع الإلكتروني: principaltask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Principal Task. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.