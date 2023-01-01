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Balena

Balena

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الموقع الإلكتروني: balena.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Balena على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء وإدارة أساطيل ضخمة من الأجهزة الصغيرة. مجموعة التكنولوجيا الآمنة القائمة على الحاويات والتي تمكنك من تطوير ونشر وإدارة وتوسيع نطاق أجهزة IoT Linux

الموقع الإلكتروني: balena.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Balena. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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