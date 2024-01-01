Zmanda هو حل موثوق وعالي الأداء للنسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات. مع Zmanda، لن تدفع مقابل إجراء نسخ احتياطي لبياناتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على حل كامل مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وبتكلفة أقل بنسبة 50% من المنافسة. منذ عام 1991. تحظى Zmanda بثقة الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم. Zmanda هو برنامج مفتوح المصدر يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات القياسية OpenAPI V3. يتم تضمينه في جميع توزيعات Enterprise Linux الرئيسية، بما في ذلك Red Hat وUbuntu وDebian وRocky Linux وFedora. يمكّنك Zmanda من إجراء نسخ احتياطي إلى السحابة وNAS والقرص. يدعم Zmanda الميزات المتقدمة، مثل الحماية من برامج الفدية من خلال فجوة هوائية، وإلغاء البيانات المكررة من جانب العميل، والنسخ الاحتياطي المتزايد إلى الأبد، وانعدام الثقة. يمكن نشره كحاوية أو جهاز افتراضي أو مثيل مستضاف على Zmanda.

الموقع الإلكتروني: zmanda.com

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