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NestDesk

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الموقع الإلكتروني: nestscale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NestDesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Support faster, happier customers. NestDesk lets you centralize all conversations, deliver personalized support and turn customer service into powerful sales channel.

الموقع الإلكتروني: nestscale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NestDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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