Harasocial هو حل شامل للبيع الاجتماعي، ويزيد من معدلات تحويل الطلبات. يدير محادثات متعددة القنوات (Facebook وInstagram...)، ويأتي مزودًا بأتمتة chatbot مدمجة لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتفاعل بسلاسة مع العملاء، ويغلق المبيعات بسرعة، ويساعد في إدارة عمليات عملك بشكل أكثر اتساقًا وفعالية.

الموقع الإلكتروني: harasocial.com

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