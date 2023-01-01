WebCatalog
Harasocial

Harasocial

app.harasocial.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Harasocial على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Harasocial هو حل شامل للبيع الاجتماعي، ويزيد من معدلات تحويل الطلبات. يدير محادثات متعددة القنوات (Facebook وInstagram...)، ويأتي مزودًا بأتمتة chatbot مدمجة لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتفاعل بسلاسة مع العملاء، ويغلق المبيعات بسرعة، ويساعد في إدارة عمليات عملك بشكل أكثر اتساقًا وفعالية.

الموقع الإلكتروني: harasocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Harasocial. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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