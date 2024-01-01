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UChat

UChat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uchat.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UChat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UChat عبارة عن منصة تعمل على تصميم وإنشاء برنامج chatbot لأتمتة المهام وتحويل التحويل. بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال تقديم المحتوى المستهدف وتوقع ردود أفعالهم. * تقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإشراك العملاء * منصة Omni-Channel مع أداة إنشاء التدفق المرئي، تم تصميمها بدون تعليمات برمجية

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: uchat.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UChat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Flow-e

flow-e.com

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