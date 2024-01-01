قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

UChat عبارة عن منصة تعمل على تصميم وإنشاء برنامج chatbot لأتمتة المهام وتحويل التحويل. بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال تقديم المحتوى المستهدف وتوقع ردود أفعالهم. * تقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإشراك العملاء * منصة Omni-Channel مع أداة إنشاء التدفق المرئي، تم تصميمها بدون تعليمات برمجية

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الموقع الإلكتروني: uchat.au

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