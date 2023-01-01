VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. باستخدام VBOUT، يمكنك: - إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. - تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. - تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. - إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. - رعاية العملاء المحتملين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. - تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. - تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: vbout.com

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