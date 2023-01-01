WebCatalog
SocialMate

SocialMate

socialmate.app

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialMate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان لقوة الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع SocialMate. منصة أتمتة فيسبوك وإنستغرام. قم بأتمتة ودمج Facebook Messenger وInstagram Direct والتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: socialmate.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocialMate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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