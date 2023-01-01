Release
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الموقع الإلكتروني: releasehub.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Release على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تعمل بيئات الإصدار على تبسيط عملية التطوير، من خلال البيئات كخدمة: سريعة وقابلة للمشاركة وقابلة للتطوير ومدارة وسهلة إعادة الإنتاج في كل خطوة، مدفوعة بـ Kubernetes.
الموقع الإلكتروني: releasehub.com
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