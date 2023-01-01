التنسيق كخدمة. يُعد Prefect Cloud 2 الطريقة السهلة والقوية والقابلة للتطوير لأتمتة ومراقبة سير العمل المُدار المُصمم باستخدام Prefect 2.0 — دون الحاجة إلى القلق بشأن نقل بياناتك.

الموقع الإلكتروني: app.prefect.cloud

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