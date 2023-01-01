WebCatalog
Prefect Cloud

Prefect Cloud

app.prefect.cloud

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prefect Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التنسيق كخدمة. يُعد Prefect Cloud 2 الطريقة السهلة والقوية والقابلة للتطوير لأتمتة ومراقبة سير العمل المُدار المُصمم باستخدام Prefect 2.0 — دون الحاجة إلى القلق بشأن نقل بياناتك.

الموقع الإلكتروني: app.prefect.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prefect Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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