يوفر CrashPlan راحة البال من خلال النسخ الاحتياطي الآمن والقابل للتطوير والمباشر لبيانات نقطة النهاية. نحن نساعد المؤسسات على التعافي من أي سيناريو أسوأ الحالات، سواء كان ذلك كارثة أو خطأ بشري بسيط أو جهاز كمبيوتر محمول مسروق أو برنامج فدية أو كارثة لم يتم اكتشافها بعد. نحن نواصل الابتكار مع تطور مشهد العمل، مما يجعل CrashPlan أساسيًا لأمن بيانات المؤسسات. ما يبدأ كنسخ احتياطي واسترداد لنقطة النهاية يصبح حلاً لاستعادة برامج الفدية والانتهاكات والترحيلات والحجز القانوني. تقوم CrashPlan بحماية أكثر من 50.000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك أكبر العلامات التجارية العالمية. على الرغم من وجودها كمنتج لأكثر من عقد من الزمن، في عام 2022، انفصلت CrashPlan عن الشركة الأم السابقة للتركيز حصريًا على النسخ الاحتياطي والاسترداد. يقع المقر الرئيسي للشركة في مينيابوليس، مينيسوتا.

الموقع الإلكتروني: crashplan.com

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