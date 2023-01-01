"تمكين فرق Agile Scrum الموزعة عالية الأداء." - يمزج Agilibo بين Scrum Framework من Scrum.org وممارسات Agile وDevOps لإنشاء تطبيق فريد للهاتف المحمول والويب من شأنه أن يساعد فرق Agile الموزعة على متابعة Scrum وDevOps والعيش بواسطة Scrum وDevOps بسعادة.

الموقع الإلكتروني: agilibo.info

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