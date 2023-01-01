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Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

الموقع الإلكتروني: miro.com

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