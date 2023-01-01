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Miro

Miro

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الموقع الإلكتروني: miro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Miro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

الموقع الإلكتروني: miro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Miro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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