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Contentsquare

Contentsquare

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الموقع الإلكتروني: contentsquare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Contentsquare على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.

الفئات:

Business
برنامج رسم خرائط رحلة العملاء
أدوات الخريطة الحرارية
برامج تحليل المنتجات
برنامج إعادة تشغيل الجلسة
برنامج تحليل رحلة العملاء

الموقع الإلكتروني: contentsquare.com

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Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

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Zoho CRM Plus

zoho.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Mixpanel

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