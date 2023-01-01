Fanplayr
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الموقع الإلكتروني: fanplayr.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fanplayr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Fanplayr is a global leader in online behavioral personalization, artificial intelligence and user privacy to enable businesses to increase conversion rates and revenue, collect more leads, and retarget visitors with personalized recommendations during and after the shopping experience.
الموقع الإلكتروني: fanplayr.com
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