يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Unbounce على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.

الموقع الإلكتروني: unbounce.com

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