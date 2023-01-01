يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sentry على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.

الموقع الإلكتروني: sentry.io

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