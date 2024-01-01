Raffle

Raffle

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: raffle.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Raffle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.
الفئات:
Business
برامج التخصيص
محركات التخصيص
برنامج البحث عن المؤسسات
برامج محركات انسايت

الموقع الإلكتروني: raffle.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Raffle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tidio

Tidio

tidio.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Happeo

Happeo

happeo.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

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