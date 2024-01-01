أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.

الموقع الإلكتروني: raffle.ai

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