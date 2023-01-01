WebCatalog
SharpCloud UK

SharpCloud UK

uk.sharpcloud.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SharpCloud UK على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقليل فجوات القرار. القضاء على هدر القرار. إن المسافات البيضاء التي لا يمكنك رؤيتها في بياناتك تكلف القادة مثلك، ومثل شركاتك، المال والوقت والجهد والسمعة. ولكن ليس من الضروري أن تفعل ذلك. خلق فهم مشترك. انظر الترابط. قم بتصفية الضوضاء واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: sharpcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SharpCloud UK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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