WebCatalog
Loomio

Loomio

loomio.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loomio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات معًا، فهو يجمع بين منتدى المناقشة وأدوات دعم القرار والتيسير لمساعدة فريقك على تحقيق نتائج واضحة.

الموقع الإلكتروني: loomio.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loomio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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