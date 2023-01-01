هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات معًا، فهو يجمع بين منتدى المناقشة وأدوات دعم القرار والتيسير لمساعدة فريقك على تحقيق نتائج واضحة.

الموقع الإلكتروني: loomio.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loomio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.