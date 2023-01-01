Zoho WorkDrive

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.

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