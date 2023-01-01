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Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

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الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho WorkDrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho WorkDrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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