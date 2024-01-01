Kumospace

Kumospace

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الموقع الإلكتروني: kumospace.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kumospace على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل سوء الفهم، ومساعدة الفرق على الاحتفال بالانتصارات معًا. انضم إلى آلاف الشركات التي نجحت في حل تحديات العمل عن بعد مع Kumospace.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: kumospace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kumospace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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Spacin

Spacin

spacin.co

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Post Office Social

Post Office Social

postofficesocial.com

VirtualSpace

VirtualSpace

virtualspace.ai

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