تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل سوء الفهم، ومساعدة الفرق على الاحتفال بالانتصارات معًا. انضم إلى آلاف الشركات التي نجحت في حل تحديات العمل عن بعد مع Kumospace.

الموقع الإلكتروني: kumospace.com

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