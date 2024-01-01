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مساحات العمل الافتراضية - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل مساحة العمل الافتراضية كمكتب محاكاة رقمي مجهز بأدوات التعاون والاتصال لتكرار تجربة المكتب الفعلي. إنه بمثابة مركز تعاوني للفرق البعيدة التي لا يمكنها الاجتماع شخصيًا يوميًا. في حين يمكن للفرق البعيدة استخدام برامج الاتصال الداخلي أو مؤتمرات الفيديو، توفر مساحات العمل الافتراضية إطارًا منظمًا للتفاعل الذي قد يكون مفقودًا لولا ذلك. في هذه المساحات الافتراضية، يمكن لأعضاء الفريق معرفة زملاء العمل الموجودين "في المكتب"، مما يعزز تفاعلات الفريق المتعمدة ويوفر مناطق مخصصة للمشاركة. تدمج مساحات العمل الافتراضية أدوات الاتصال والتعاون المختلفة في منصة واحدة ضمن بيئة مكتبية محاكاة. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية عادةً ميزات مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة، وكلها مجمعة معًا.

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Gather

Gather

gather.town

Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.

oVice

oVice

ovice.com

تواصل وتفاعل بشكل أكبر مع فريقك البعيد مكان العمل الافتراضي الذي يبقيك متزامنًا مع أي شخص في أي مكان

Spot

Spot

spotvirtual.com

تطبيق التواصل من الجيل التالي للفرق. Spot هو الحل الكامل للفرق للتواصل والتعاون وبناء الثقافة. موثوق به من قبل مئات المنظمات.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

دردشة فيديو جماعية للاجتماعات الافتراضية الشخصية، في أي مكان وفي أي وقت.

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch هو تطبيق رائع للدردشة المرئية. يمكنك إنشاء غرف افتراضية تفاعلية وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. إنها مناسبة للاجتماعات ومساحات العمل.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.

Workiro

Workiro

workiro.com

تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.

BMC

BMC

bmc.com

تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...

SoWork

SoWork

sowork.com

تمنح أماكن العمل الافتراضية SoWork للفرق البعيدة الكفاءة والحضور والعفوية والاتصال. مع مساعد المكتب صوفيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأفضل أدوات الاجتماعات والتخصيص الكامل، فإن SoWork هو المكان الذي يكون فيه فريقك أكثر سعادة وإنتاجية من أي وقت مضى.

Teemyco

Teemyco

teemyco.com

يتيح Teemyco للفرق التعايش بغض النظر عن مكان تواجد الجميع فعليًا. نحن نعزز التفاعلات العفوية ونجمع الزملاء معًا. ابدأ مجانًا - الإصدار التجريبي من Teemyco مفتوح الآن للعالم!

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...

Orum

Orum

orum.com

Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات

Kino Live

Kino Live

kino.live

أداة اتصال بمساحة عمل الفيديو مصممة للإلهام. تجمع Kino زملاء العمل عن بعد معًا من خلال تقنية الفيديو التي تخلق إحساسًا بالمكتب. بفضل تقنية Spaces Technology، يتمتع كل شخص بمساحة مخصصة للمشاركة والتعاون والإلهام مع الآخرين. يمكن لزملاء العمل التنقل بحرية بين المساحات المختلفة كما لو كانوا في مكتب فعل...

Koncert

Koncert

koncert.com

تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

تعاون في الوقت الحالي مع فريقك البعيد مساحات اجتماعات الفريق مصممة للفرق البعيدة للتعاون في الوقت الحالي دون إزعاج. قل وداعًا لانتظار الردود أو جدولة المكالمات أو مشاركة روابط الاجتماعات.

VoicePing

VoicePing

voice-ping.com

VoicePing is a virtual collaboration space that enhances the productivity of global teams beyond the level of real space. You will have best experience of communications and connections between members in different locations. ✅ We have voice recognition A.I. so that you don’t have to make minutes ma...

WorkAdventure

WorkAdventure

workadventu.re

WorkAdventure is a platform that allows you to design fully customizable collaborative virtual worlds. With your avatar, you can interact spontaneously with your colleagues, clients, partners, etc. Imagine all types of immersive experiences (recruitments, on-boarding, trainings, digital workplace, i...

Teamflow

Teamflow

teamflowhq.com

Teamflow is the remote office for extraordinary teams. Teamflow brings back the presence of being in the office, the energy of working in the same room, the spontaneity of hallway conversations — the joy of feeling like a team. In Teamflow, you see your video in a bubble on a virtual office floor pl...

DemoHop

DemoHop

demohop.com

بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها مع...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...

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