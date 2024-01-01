Around

Around

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الموقع الإلكتروني: around.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Around على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف مكالمات فيديو فريدة جذريًا ومصممة لمساعدة الفرق المختلطة عن بعد على الإبداع والتعاون والاحتفال معًا.

الموقع الإلكتروني: around.co

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